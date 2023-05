Vanoli: "Venezia sfavorito col Cagliari, ma abbiamo un valore aggiunto"

Al via la post season del torneo cadetto. Ieri sera si è disputata la gara d'andata dei playout tra Cosenza e Brescia , questa sera (26 maggio, ore 20:30) inizieranno invece i playoff con Sudtirol-Reggina . Domani sarà la volta di Cagliari e Venezia : la sfida tra i sardi dell' MVP del campionato di Serie B Gianluca Lapadula e i lagunari , in gara unica, che si svolgerà all' Unipol Domus con inizio alle 20:30 .

Playoff Serie B, Vanoli su Cagliari-Venezia: "Sardi favoriti per la A dopo il Bari"

Il tecnico degli arancioneroverdi, Paolo Vanoli, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro i rossoblu di Ranieri: "Penso che punti deboli il Cagliari ne abbia veramente pochi e, dopo il Bari, è tra le favorite per essere promosso in Serie A. Noi ci dobbiamo provare, consapevoli della nostra forza, sapendo che a Cagliari per noi servirà uno sforzo in più, soprattutto di testa. Non dovremo farci trasportare dal risultato e dalle situazioni restando lucidi in ogni momento ragionando anche nell'ottica dei possibii tempi supplementari".