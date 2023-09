Virtus Verona: poker al Legnago e punteggio pieno, Vicenza e Trento ok

Serie C in campo per la terza giornata di campionato. Se il Girone B ha già giocato regalando emozioni, oggi sul terreno di gioco il Girone A (sei gare odierne, le altre quattro disputate ieri). In serale invece tutte le sfide del girone C (eccezion fatta per Taranto-Messina, rinviata a causa dello stato dello Iacovone dopo i fatti accaduti in occasione del match col Foggia).