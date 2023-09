Taranto-Foggia, incendio allo Iacovone: cosa è successo

Nell'ultimo weekend la Serie C è tornata in campo con la prima giornata e oltre a gol e risultati a sorpresa c'è stato anche un episodio brutto da dover raccontare. E' successo in Taranto-Foggia, derby pugliese del girone C che è terminato con la vittoria dei ragazzi di Capuano ai danni dei rossoneri per 2 a 1. A far scalpore, però, non è stato il risultato finale bensì l'incendio appiccato proprio dai tifosi ospiti nel settore Curva Sud.