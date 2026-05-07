Playoff Serie C, tutti i sorteggi e come funziona: al via il primo turno nazionale

Si è concluso il sorteggio dei playoff di Serie C, al via nei due appuntamenti del 10 e 13 maggio che decideranno le qualificate al secondo turno nazionale. In questa fase, le teste di serie, ovvero le migliori classificate in campionato - Ravenna, Potenza (vincitrice Coppa Italia Serie C), Lecco, Renate e Salernitana - affrontano le non teste di serie - Cittadella, Campobasso, Pianese (uscita vincitrice dal confronto con la Juve Next Gen) Casarano, e Casertana - disputando in casa la gara di ritorno. Come da regolamento, in caso di parità non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore: ad accedere al turno successivo sono infatti le teste di serie. Qui, entrano in gioco le 5 squadre qualificate e le 3 classificate al secondo posto di ciascun girone per un totale dunque di 8 squadre. Anche in questo caso sono fatte salve le regole per cui il secondo round viene ospitato dalle teste di serie, che in caso di parità accederanno direttamente alle final four, dove sono invece previsti supplementari e rigori.