Milan, Futuro...nero: il ko con il Chievo spegne il sogno playoff

Retrocessione in Serie D e ko in semifinale ai playoff. Queste le prime pagine della storia del Milan Futuro, che dalla sua fondazione nel 2024 non è riuscito a restituire alcun margine di ottimismo sul "futuro" rossonero: da potenziale vivaio di talenti - come già la miniera Next Gen e poi l'Atalanta e l'Inter U23 - la seconda squadra di Milanello, affidata alla guida di Massimo Oddo, resta invece relegata ai margini del calcio italiano. Dopo il crollo della scorsa stagione, a costringere in Serie D il Milan Futuro - che ha chiusto il campionato al quarto posto - è il Chievo Verona dell'ex Juve Douglas Costa, rientrato in Italia nel gennaio 2026 per unirsi ai Clivensi di Marco Didu. Ed è proprio l'esterno classe 1990 ad aver lasciato il segno nel match firmando la rete del vantaggio del Chievo, che si è poi aggiudicato la semifinale per 2-1.