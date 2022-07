Tonali torna a casa e il cane impazzisce: il commovente video sui social

MILANO - Sandro Tonali si prepara per la nuova stagione del Milan, con gli allenamenti che ricominceranno a breve per il centrocampista. Nel frattempo si è reso protagonista di un commovente video pubblicato su Instagram dalla fidanzata e influencer, Giulia Pastore. Tonali al rientro a casa è stato accolto e travolto dall'affetto del suo cane, felicissimo per il ritorno del suo padrone. Nel video si possono vedere Sandro e Giulia mentre abbracciano felicissimi il cane che non riesce a trattenere il suo entusiasmo.