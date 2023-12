Conferenza Uefa: Agnelli si collega e Ceferin lo butta fuori

Espulso! Nel vero senso della parola, perché è stato proprio cacciato dalla stanza. Stanza virtuale, s'intende, perché si trattava della conferenza stampa di Aleksander Ceferin, che nel pomeriggio di giovedì ha parlato in streaming per commentare la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla posizione di monopolio illegale della sua Uefa. Alla conferenza stampa si era collegato Andrea Agnelli, che nella mattina di giovedì aveva accolto con soddisfazione la sentenza e voleva conoscere la posizione dell'Uefa a riguardo. Ma non è riuscito a seguire tutta la conferenza, perché appena è stato riconosciuto (si era collegato con il suo account e il nome e il cognome) è stato bannato dallo streaming.