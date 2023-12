Andrea Agnelli, il tweet definitivo post sentenza Superlega: c'entra la Juve

Tra quelli che hanno gioito per la sentenza della Corte Europea sulla questione Superlega c'è l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nonché uno dei promotori della Superlega nel 2021 insieme a Real Madrid e Barcellona. Sul social X, Agnelli ha postato le prime strofe di "Where the Streets Have No Name", leggendaria canzone degli U2 che recita: "Voglio arrivare e toccare la fiamma dove le strade non hanno nome . Voglio sentire la luce sul volto. Voglio vedere quella nuvola di polvere svanire senza lasciare traccia. Voglio ripararmi dalla pioggia avvelenata. Dove la strade non hanno un nome".