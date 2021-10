Pogba allo Stadium, Cuadrado lo stuzzica e scatta il "Pogback"

Il ritorno di Paul Pogba a Torino ha fatto sognare i tifosi della Juventus che da anni chiedono il ritorno del campione francese in bianconero. Il centrocampista del Manchester United è volato nel capoluogo piemontese per disputare la semifinale di Nations League contro il Belgio, in programma stasera proprio all'Allianz Stadium. Tanto è bastato per far impazzire i suoi fan, che non vedono l'ora di rivedere uno dei loro favoriti di nuovo in campo all'ombra della Mole, anche se con la maglia della Nazionale francese. Tra chi ha letteralmente preso d'assalto a suon di "mi piace" e commenti il profilo di Pogba c'è anche un tifoso molto speciale: Juan Cuadrado.