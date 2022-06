Inghilterra-Italia, Southgate cambia formazione: "Farò delle prove"

LONDRA - "Per noi in questo momento è importante non solo vincere, ma anche fare tutte le prove possibili, dando ai giocatori la possibilità di disputare partite importanti come quella contro l'Italia. Solo utilizzandoli contro determinati avversari i giocatori possono dare risposte concrete". Così Gareth Southgate, il ct dell'Inghilterra, ha annunciato di fatto novità di formazione per la sfida contro l'Italia in Nations League, in programma sabato 11 giugno allo stadio del Wolverhampton, il Molineux Stadium.