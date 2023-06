Diretta Olanda-Croazia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La fase finale dell'Uefa Nations League è tornata. Ad aprire le semifinali ci sarà la sfida tra Olanda e Croazia, prima del match tra l'Italia di Roberto Mancini e la Spagna in programma domani alle 20:45. La selezione di Koeman si è qualificata alle Final Four con cinque vittorie e un pareggio in sei partite del girone, arrivando tra le altre davanti a Belgio, Polonia e Galles. Anche la squadra di Dali? (ko in semifinale dei Mondiali in Qatar contro l'Argentina di Messi) ha ottenuto il primo posto nel suo gruppo precedendo Danimarca, Francia e Austria. Il tecnico degli olandesi dovrà fare a meno dell'ex Juventus De Ligt, che ha dovuto lasciare il ritiro in anticipo per un problema al polpaccio.