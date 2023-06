Italia, Mancini e il ko contro la Spagna: "Noi snaturati. E su Chiesa..."

ENSCHEDE (OLANDA) - L'Italia perde 2-1 e in finale di Nations League ci va la Spagna. Pronti-via e gli azzurri sono già sotto: Yeremy Pino sfrutta un errore in fase difensiva e la sblocca dopo appena 3'. La reazione dei ragazzi di Mancini è però immediata e poco dopo Immobile trasforma il rigore guadagnato da Zaniolo che col sinistro colpisce il braccio largo di un avversario. Nella ripresa salgono le Furie Rosse mentre l'Italia non riesce a impensierire la retroguardia avversaria. A 60" dal 90' Joselu realizza il 2-1 che condanna gli azzurri e fa felice De la Fuente, che si giocherà la finale di Rotterdam in programma domenica alle 20.45 contro la Croazia. Alla nostra Nazionale tocca la finalina contro l'Olanda.