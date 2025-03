Diretta Germania-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Luciano Spalletti si destreggia tra peso della storia e sacrosanta esigenza di futuro, che poi è già un presente pesante. Così il glorioso moloch del 2006, eretto qui a Dortmund, non deve trasformarsi in un peso: "Riscrivere la storia? Non si può rimanere sempre a queste date che ci portiamo dietro per anni, dobbiamo fare qualcosa di nuovo". Novità a cominciare dagli interpreti tra i quali ci potrebbe essere Maldini titolare in coppia con Kean invece di Lucca. Per ritrovare certezze difensive spazio anche a Buongiorno e Gatti con Bastoni che torna nella sua posizione preferita a completare il reparto davanti a Donnarumma. In mezzo più Ricci che Rovella nel centrocampo con Tonali e Barella completato sugli esterni dai quinti Udogie-Di Lorenzo. Necessario ribaltare l'1-2 di San Siro per accedere alle semifinali e fuggire dal girone più insidioso nelle qualificazioni mondiali. Senza farsi condizionare, magari, da ricordi infausti come quelli che può evocare il polacco Szymon Marciniak, arbitro dell'eliminazione all'ultimo Europeo contro la Svizzera. Ma questa sembra un'altra storia.