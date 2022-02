F1, Horner: "Vogliamo riconfermarci. Verstappen ha tanta fiducia"

ROMA - Christian Horner ha parlato durante la presentazione della nuova RB18, la monoposto che la Red Bull utilizzerà nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il team principal della scuderia di Milton Keynes non ha nascosto l'ambizione di conquistare nuovamente il titolo, finito pochi mesi fa nelle mani di Max Verstappen. "E’ stata una stagione molto intensa, una delle più belle per quanto riguarda la storia della Red Bull - ha detto -. Abbiamo il numero uno sulla nostra macchina e vogliamo riconfermarci conquistando un altro titolo. La competitività è alta ma ci proveremo. Si può sempre imparare dalle precedenti esperienze ed è quello che faremo. Inoltre sono cambiate le regole e per questo ci saranno nuove sfide da affrontare".