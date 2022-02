F1, Vettel: "Il nome della macchina? Devo ancora deciderlo"

ROMA - Sebastian Vettel ha parlato nel corso della presentazione della nuova AMR22, la monoposto che Aston Martin utilizzerà nel Mondiale 2022 di Formula 1. "Sono molto emozionato nel vedere la macchina, ma lo sarò ancora di più a guidarla, viste tutte le novità di quest'anno - ha detto -. E' un progetto incredibile, non vedo l'ora di salire e vedere come mi sentirò". Il pilota tedesco ha evidenziato le tante incognite dovute al cambio di regolamento per la stagione alle porte: "Con tutte queste novità è difficile sapere cosa possiamo aspettarci, ed è impossibile sapere dove saremo in futuro. Vogliamo fare meglio dell'ultimo anno, dove abbiamo avuto diverse difficoltà. Per molte ragioni potremmo fare meglio quest'anno. Il potenziale è molto buono, siamo in crescita. Il nome della monoposto? Ancora non l'ho deciso, lo troveremo dopo che l'avrò provata".