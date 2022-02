F1, Norris rivela: "Ha avuto contatti con altre scuderie"

ROMA - È notizia di ieri il rinnovo di contratto fino al 2025 tra Lando Norris e la McLaren . Quella di oggi è che la decisione del britannico non è stata immediata. Come infatti rivela lo stesso Norris ai microfoni ufficiali della Formula 1 , ci sono state scuderie che hanno provato a ingaggiare l'inglese : "Non avrebbe senso dire una bugia. Abbiamo scambiato qualche parola con altri team, che potete immaginare quali possano essere". Il retroscena di Norris però non cancella la decisione presa: "Quello lanciato da me e dalla squadra è un segnale di grande fiducia e sono convinto che la McLaren nei prossimi anni possa risollevarsi e lottare al vertice".

La telefonata a Seidl

Lando Norris racconta così quello che è successo dopo le "little chats" con le altre scuderie. "Non appena è saltato fuori qualcosa di questi contatti, ho subito chiamato Andreas Seidl (team principal della McLaren, ndr) e abbiamo chiacchierato sui progetti per il futuro. Poi ho scelto di restare". Il pilota inglese non sembra però volersi legare a vita al colore arancione. "La McLaren è stata la scelta giusta, ma ora so che queste opportunità ci sono". A commento delle parole di Norris ci sono quelle dello stesso Seidl, che afferma: "Non ci sono scappatoie da questo contratto. E questo è un messaggio importante per tutta la squadra". Nel frattempo, a Woking ci si prepara a svelare la prossima monoposto, con un evento che si terrà domani alle 20:00. L'obiettivo della McLaren è riprendersi il terzo posto nella classifica costruttori, andato poi alla Ferrari.