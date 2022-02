F1, Norris: "Contento dei progressi"

ROMA - Lando Norris ha parlato durante la presentazione della MCL36, la monoposto con cui McLaren correrà nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota britannico, al suo quarto anno con la scuderia di Woking e fresco di rinnovo, si è detto entusiasta di cominciare una nuova stagione e curioso riguardo ai cambi di regolamento e delle vetture. "Il rinnovo è il miglior modo per cominciare la stagione - ha detto -. Sono contento della fiducia che ha il team in me, sono contento di continuare la mia esperienza in McLaren. Siamo migliorati in molte aree. Stiamo lavorando duro, ma ci sono ancora molte incognite. Guidare le nuove macchine sarà molto diverso. Ovviamente è molto dura all'inizio, però sono contento di vedere i progressi rispetto all'anno scorso".