F1, ecco la MCL36: la McLaren svela la nuova monoposto

ROMA - La McLaren ha presentato la MCL36, ossia la macchina che il team di Woking utilizzerà in Formula 1 . Il team arancione, è ora ansioso di scendere in pista con Lando Norris , che ha appena rinnovato , e Daniel Ricciardo . La squadra lavorerà sempre seguendo i comandi del team manager tedesco, Andreas Seidl , che risponderà al CEO di McLaren Racing, Zak Brown . " La MCL36 - ha detto lo stesso Brown - è spettacolare . Non vedo di vederla in pista. Nel 2021 abbiamo conquistato la prima vittoria e la prima pole dopo un decennio. Ci aspettano mesi entusiasmanti , perché nel team ci sono persone straordinarie e il successo dipende da loro. Il team e i piloti contribuiscono al mio entusiasmo, tutti qui a Woking vogliono vincere ".

Le ambizioni di Seidl

"L'inverno è stato intenso. Sono orgoglioso di ogni membro della squadra. Vogliamo sfruttare al massimo il nuovo regolamento e credo faremo quel passo in avanti che ci manca. La cosa più importante è avere un obiettivo ambizioso, vogliamo riportare la McLaren al posto che le compete", ha detto invece Andreas Seidl. L'anno scorso la McLaren ha infatti avuto alti e bassi. Il weekend più entusiasmante della stagione è stato senza dubbio quello di Monza, dove i due piloti hanno conquistato uno storico uno-due che mancava da undici anni. La classifica però racconta di un terzo posto infine andato alla Ferrari: fare meglio della Rossa sarà senz'altro un obiettivo per il 2022. Per ora però l'iconico team arancione ha in programma due importanti appuntamenti: lo shakedown di Barcellona (23-25 febbraio) e i test ufficiali in Bahrain (10-12 marzo), dove prenderà anche il via la prossima stagione, il 18 marzo prossimo.