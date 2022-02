F1, McLaren: ufficiale il rinnovo di Norris fino al 2025

ROMA - La McLaren ha annunciato il rinnovo di Lando Norris fino al termine della stagione 2025 . Il pilota britannico, dal 2019 in Formula 1 con la scuderia di Woking, rimarrà almeno per altre quattro stagioni inclusa quella ormai alle porte. La permanenza del classe 1999, arrivato nel Mondiale ad appena 19 anni, fa gioire il team principal Andreas Seidl : "L’occasione di prolungare il nostro rapporto con Lando riflette non solo il nostro impegno, ma anche la nostra convinzione e fiducia nel suo talento - ha affermato -. Si tratta di un segno di fiducia anche da parte di Lando verso di noi. Ha mostrato una crescita impressionante da pilota di Formula 1 nelle ultime quattro stagioni ed è stato una parte fondamentale dei progressi del nostro team e del miglioramento delle prestazioni. Lando è un elemento chiave dei nostri piani e dunque tenerlo con noi accanto a Daniel, ci dà stabilità e continuità, mentre cerchiamo di compiere passi avanti verso il nostro obiettivo finale, la conquista dei campionati mondiali".

L'entusiasmo di Norris

Anche Norris ha parlato in occasione del rinnovo: "I team sono formati da persone e qui mi sento a casa - ha affermato -. Sono cresciuto in questa squadra e mi sento parte di un viaggio importante, che stiamo compiendo tutti insieme. Nel 2021 è stato fatto un altro grande passo avanti, sia per la mia carriera che nelle prestazioni del team e avverto che qui abbiamo tutto l’impegno e gli investimenti necessari per essere contendenti per le vittorie e i titoli in futuro. Tutto questo mi dà una fiducia enorme per il futuro, e dunque è stata una decisione naturale quella di estendere il nostro rapporto per le prossime stagioni".