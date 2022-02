F1, Zhou: "Tanti sacrifici per essere qui, ora tocca a me dimostrare"

ROMA - Non ha ancora cominciato la propria avventura in Formula 1, ma Guanyu Zhou è già stato bersaglio di critiche per una meritocrazia non riconosciuta da tutti. Il giovane pilota cinese, grande protagonista nelle serie minori, correrà con l'Alfa Romeo al fianco di Valtteri Bottas: “Non posso influenzare quello che pensano certe persone. Penso di aver dimostrato in Formula 2 di avere quello che serve per stare tra i migliori. Ho vinto delle gare in Formula 2 e mi sono giocato il titolo. Ora tocca a me mostrare le mie capacità anche in Formula 1", ha dichiarato.