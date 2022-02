F1, Ricciardo su Hamilton: "Ho provato compassione per lui ad Abu Dhabi"

ROMA - Daniel Ricciardo ripercorre gli ultimi giri dell'ultimo Gran Premio stagionale ad Abu Dhabi. In occasione di una recente intervista, l'australiano ha raccontato quanto accaduto mostrando una rilevante empatia nei confronti di Lewis Hamilton : “Tutto quello che sapevo in quel momento era che Lewis aveva un vantaggio relativamente grande. Sembrava che fosse tutto a suo favore, poi a un giro dalla fine c’è stata una ripartenza e sapevo che Max aveva montato gomme più fresche. E a quel punto ero certo che Lewis non potesse fare nulla. Ho provato compassione per lui: era a pochi giri dalla vittoria del titolo e dopo la decisione non c’è stato più nulla da fare“, ha ammesso.

Le parole di Ricciardo

“Non capita spesso di mettersi nei panni di un altro pilota - prosegue Ricciardo come riportato da NextGen-Auto - ma io l’ho fatto, probabilmente perché ho potuto vedere tutto quello che avveniva davanti a me.Lewis avrebbe anche potuto ritirarsi, d’altronde ha sette titoli. Ma ovviamente non vuoi che il più grande di tutti i tempi vada via in questo modo. Il suo silenzio? Noi non possiamo giudicare. È stato tranquillo per un po’ e aveva solo bisogno di staccare da tutto, ma come pilota e fan della F1, voglio vederlo di nuovo sulla griglia“