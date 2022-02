F1, Netflix annuncia: "Drive to Survive 4" uscirà l'11 marzo

ROMA - L'11 marzo verrà rilasciata la quarta stagione di "Drive to Survive" , docu-serie sulla Formula 1 prodotta da Netflix e Liberty Media . L'annuncio è arrivato durante il Super Bowl della NLF, vinto poi dai Los Angeles Rams, e ha stuzzicato la curiosità dei tifosi, visto si andrà ad analizzare il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la conquista del Mondiale targato 2021. L'olandese ha però preferito sottrarsi alle telecamere per non prestare il fianco a eventuali polemiche . Al di là però della lotta al vertice sono stati tanti i temi della scorsa Formula 1, che ha visto numerosi colpi di scena e che ci si aspetta di vedere in "Drive to Survive 4".

Il film del 2021

Il gioco di squadra tra Leclerc e Sainz, gli sfoghi di Tsunoda, la rivalità tra Mick Schumacher e Nikita Mazepin, il Gran Premio di Monza: la carne al fuoco è tanta e l'attesa per la quarta stagione di "Drive to Survive" cresce. Anche la data del lancio non è stata scelta a caso, perché dal 10 al 12 marzo in Bahrain andranno in scena i primi test ufficiali della stagione, per tre giorni dunque l'attenzione verso il mondo della Formula 1 sarà massima. Anche per questa quarta edizione, "Drive to Survive" metterà sullo schermo 10 puntate, che ricorderanno la scorsa stagione, che ha visto poi trionfare la Red Bull di Max Verstappen.