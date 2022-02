F1, Ricciardo: "Provo solo felicità per il rinnovo di Norris"

Sul rinnovo di Norris

Ricciardo infatti si ritrova ora ad avere un contratto con una scadenza inferiore rispetto a Norris, che - per di più - ha dieci anni in meno rispetto all'australiano di Perth. "Sono felice per lui - ha aggiunto il 32enne - perché questa è una vittoria per entrambi. Per quanto mi riguarda sono felice del mio contratto che durerà ancora un paio d'anni, forse anche di più. Vedremo che succederà nelle prossime stagioni". Ricciardo non ha alcun rimorso se guarda al lustro passato alla Red Bull: "Non provo alcun odio verso di loro. Per me hanno fatto tanto, tuttavia ora ho la sensazione di fare qualcosa di diverso. Forse sarei stato competitivo per il titolo se fossi rimasto alla Red Bull, nessuno può dirlo", ha detto, concludendo, l'australiano.