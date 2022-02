F1, ByBit nuovo partner della Red Bull: ufficializzato l'accordo pluriennale

Il commento di Horner

"È giusto che, - ha detto il CEO e team principal della Red Bull, Christian Horner - mentre entriamo in una nuova era in Formula 1, Bybit lavori all'avanguardia della tecnologia. Come il Team, ByBit è in prima linea in termini di innovazione per stravolgere lo status quo. Bybit andrà inoltre a ravvivare l'esperienza dei fan in F1 attraverso l'innovazione digitale. Anche questa è una missione chiave per il Team e l'assistenza di Bybit ci aiuterà a costruire una connessione più profonda, coinvolgente e unica con la squadra e i fan di tutto il mondo". Il co-fondatore e CEO di Bybit, Ben Zhou ha aggiunto: "Anche a ByBit, come alle Red Bull, non interessano schemi immutabili e gerarchie. Affidabilità, velocità e sicurezza: in questo ci sentiamo affini con il team, così come i nostri utenti, che cercano questo nella nostra piattaforma".