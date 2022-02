F1, Alonso: "Siamo pronti per il 2022, abbiamo fatto progressi"

ROMA - Fernando Alonso ha parlato nel corso della presentazione della nuova A522 , la monoposto che Alpine utilizzerà nel Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota spagnolo disputerà la seconda stagione nel team francese, a cui si è unito dallo scorso inverno. "Il 2021 è stata una buona stagione, una stagione pazzesca per Alpine - ha detto -. Abbiamo fatto tanti progressi, il team è più forte e siamo pronti per le sfide del 2022. Le nuove regole spero che possano cambiare le regole del gioco , per questo che sono tornato. Il team ha fatto un lavoro fanstastico a Enstone e siamo tutti motivati".

L'entusiasmo di Ocon

Anche Esteban Ocon ha parlato in vista della nuova stagione: "La mia vittoria in Ungheria e il podio in Qatar di Alonso ha reso la nostra stagione molto buona. Questa stagione sarà segnata da progressi, ho visto il lavoro dei meccanici a Barcellona e sono convinto che faremo bene. Sono elettrizzato e non vedo l'ora di guidare per la prima volta la stagione. Ho passato tante ore al simulatore, ma sarà bellissimo e speciale accendere la macchina per la prima volta".