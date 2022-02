F1, test Barcellona 2022 day-1: Leclerc davanti dopo la mattinata

MONTMELO - Charles Leclerc e la sua Ferrari chiudono al primo posto della classifica tempi la mattinata del day-1 di test della Formula 1 a Barcellona. Il pilota monegasco, con il tempo di 1:20.165, ha chiuso al comando la prima parte della giornata inaugurale sul circuito di Montmelò, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di un ottimo George Russell. Come previsto solo dieci piloti su venti hanno girato nella mattinata, mentre nel pomeriggio solo ad alcuni verrà dato il cambio dal compagno di squadra. Quarto crono per Sebastian Vettel su Aston Martin davanti a Yuki Tsunoda, mentre la Red Bull di Max Verstappen non va oltre il sesto tempo.