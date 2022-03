F1, Ecclestone su Putin: "Interlocutore onesto e affidabile"

ROMA - "È un uomo di parola e affidabile. Come interlocutore, l'ho sempre visto come franco e onesto. Ha fatto ciò che prometteva, senza fare discussioni". Così all'emittente radiofonica "Times Radio" l'ex presidente della Formula 1, Bernie Ecclestone. Il britannico si è poi mostrato insofferente rispetto alla scelta della Federazione internazionale di cancellare il Gran Premio di Russia, in programma il prossimo 25 settembre a Sochi: "Il fatto che si corra o meno in Russia non credo cambi quanto sta accadendo nel mondo".