F1, Wolff: "In Mercedes non c'erano sensi di colpa dopo Silverstone"

ROMA - Sono stati tanti i punti della scorsa Formula 1 passati al setaccio della moviola. Le controversie regolamentari si sono manifestate soprattutto nel Gran Premio di Abu Dhabi , con la vittoria iridata di Max Verstappen, ma anche a Silverstone non sono mancate le polemiche . L'olandese si è infatti schiantato a tutta velocità (51 forze G) contro le barriere dopo il contatto con Lewis Hamilton, che poi ha vinto la gara di casa. Il team principal della casa della Stella torna così sul quel post gara: " I n Mercedes n on c’era rimorso da parte nostra - ha detto l'austriaco a "Sky Sports Uk" - perché Lewis Hamilton già in parecchie curve precedenti al contatto si era fatto da parte per favorire Verstappen quando non avrebbe dovuto".

Il commento di Wolff

Le polemiche dopo il contatto tra Hamilton e Verstappen si sono poi acuite in seguito ai festeggiamenti dell'inglese, considerati fuori luogo dalla Red Bull. A tal proposito, Wolff ha aggiunto: "Naturalmente, dall'ospedale Verstappen non ha gradito i nostri festeggiamenti. Ma era Hamilton giocava in casa e quella vittoria ha riaperto la corsa al titolo in quel momento. In più, eravamo a conoscenza delle buone condizioni di Verstappen". A meno di due settimane dal Gran Premio del Bahrain, che aprirà la nuova stagione, i due rivali sono pronti a scendere in pista per un altro capitolo del loro duello, con Ferrari e McLaren pronti ad approfittare di qualunque incertezza.