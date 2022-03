F1, test Bahrain: programma, orari e come seguirli in tv

BAHRAIN - Si scaldano i motori per la seconda sessione di prove della Formula 1 2022 in Bahrain, dopo i primi test a Barcellona . Si parte giovedì 10 marzo alle 8:00 con il Day-1 , si proseguirà poi venerdì 11 marzo alla stessa ora con la seconda parte dei test , mentre sabato 12 - sempre alle ore 8.00 - andranno in scena i giri finali. Quella del Bahrain rappresenta l'ultima tappa di avvicinamento all'inizio della stagione , in quanto poi il Circus correrà proprio in Bahrain il primo Gran Premio del 2022 (18 marzo) .

Test F1 in Bahrain: come seguirli

Per i test ufficiali in Bahrain la copertura televisiva in Italia è garantita da Sky Sport. In particolare, i test saranno visibili su Sky Sport F1 al canale 207. A fine sessione su corrieredellosport.it saranno visibili i risultati, le curiosità e gli episodi salienti dei test ufficiali in Bahrain, dopo i quali si potrà dare il via al countdown per la Formula 1 2022.