F1. Uralkali alla Haas: "Vogliamo i danni"

ROMA - L'ex sponsor della scuderia Haas, Uralkali , ha annunciato che "intende tutelare i propri interessi in sede legale" e che, inoltre, "richiede una compensazione per i danni, nonché il rimborso dei significativi importi che Uralkali aveva pagato per la stagione di Formula 1 2022". La società mineraria russa passa così al contrattacco e promette di portare in tribunale Gene Haas , proprietario del team statunitense. La compagnia di Dmitry Mazepin, padre di Nikita Pazepin - anche lui tagliato fuori dalla Haas -, considera inoltre "irragionevole la decisione della scuderia", invocando il principio secondo cui "lo sport debba essere sempre libero dalla politica e dalle pressioni di fattori esterni".

Haas e l'incognita del tribunale



Tutto nasce dalla mossa militare della Russia, che, invadendo l'Ucraina, ha suscitato le reazioni dell'opinione pubblica. In Formula 1 non poteva non passare inosservata la presenza di un colosso dell'industria russa come Uralkali, il cui logo è stato rimosso dalla livrea della nuova Haas, così come anche la bandiera russa e lo stesso Mazepin, che si ritrova così senza un sedile. Ora, però, Uralkali ribatte e annuncia così una battaglia legale, che però potrebbe avere ripercussioni sulla stagione sportiva della scuderia a stelle e strisce.