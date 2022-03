F1, Mazepin: "Ho perso il mio sogno". Il russo fonda un'associazione per gli sportivi esclusi

ROMA - La Formula 1 chiude le porte a Nikita Mazepin . L'ormai ex pilota russo della Haas, infatti, è stato appiedato dal team statunitense nei giorni scorsi, nonostante la FIA gli avesse concesso la possibilità di correre da atleta neutrale. " D alla scuderia meritavo più supporto . Non sussisiono ragioni legali per interrompere il contratto. Dopo l’apertura della FIA speravo di correre, ma poi è cambiato tutto. Ho perso il sogno per cui ho lavorato per 18 anni". Le parole di Mazepin che fanno seguito a quelle dell'Uralkali, pronta a chiedere i danni alla Haas .

Mazepin dà il via a "We Compete As One"

Mazepin, però, non si è limitato a fornire la propria versione ma è andato oltre, annunciando la nascita di "We Compete As One", una fondazione che mira a supportare tutti quegli atleti esclusi dalle competizioni internazionali perché russi o bielorussi. Il progetto, sostenuto dalla Uralkali, si contrappone così all'iniziativa sociale della Formula 1 "We Race As One", che sensibilizza piloti, tecnici e tifosi sulla disparità di trattamento nei confronti di quelle etnie vittime di discriminazione razziale.