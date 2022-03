F1, line up day 1 test Bahrain: Leclerc comincia per la Ferrari

ROMA - Charles Leclerc scenderà in pista per la Ferrari nella mattinata del primo giorno di test della Formula 1 in Bahrain. Il monegasco guiderà la F1-75 nella mattinata del primo giorno, mentre nel pomeriggio toccherà a Carlos Sainz. La Red Bull scenderà in pista con Sergio Perez per tutto il day-1, mentre Mercedes comincia con Lewis Hamilton per poi passare a George Russell nel pomeriggio. La prima sessione dura dalle 8 alle 12, mentre la seconda comincerà alle ore 13 per terminare alle 17.