F1, test Bahrain: il Covid-19 ferma Ricciardo, nuovamente in pista Norris

ROMA - Pessime notizie per la McLaren, che deve rinunciare a Daniel Ricciardo anche in occasione della terza giornata di test in Bahrain. Il pilota australiano, che aveva già saltato le prime due a causa di problemi fisici non meglio specificati, è infatti risultato al Covid-19. A renderlo noto è stata proprio la sua scuderia, attraverso un comunicato. “Dopo essersi sentito male da mercoledì in Bahrain, Daniel Ricciardo ha effettuato un test PCR ed è risultato positivo al Covid-19. Daniel resterà in isolamento, in conformità con i protocolli locali” si legge. Non un periodo particolarmente fortunato per la McLaren, visto che in questi giorni a Sakhir sta riscontrando svariati problemi con la vettura, specialmente riguardanti i freni.