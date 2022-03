F1: Sainz il migliore nel day-2 dei test in Bahrain

ROMA - Carlos Sainz si prende questo secondo giorno di test di Formula 1 in Bahrain. Lo spagnolo ha percorso 60 giri a bordo della sua F1-75, registrando il miglior tempo della giornata: 1:33.532, crono più basso rispetto a quello di Pierre Gasly (1:33.902), il migliore nel Day-1. La F1-75 dunque si conferma affidabile e continua, anche in ottica del secondo miglior tempo segnato questa mattina da Charles Leclerc. In seconda posizione per questo Day-2 c'è invece la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, seguita dall'Aston Martin di Lance Stroll. Quarto Hamilton, quinto Ocon.