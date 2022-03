F1, Hamilton sul rapporto con Verstappen: "Nemici in pista, ma ci rispettiamo"

ROMA – Tutto pronto per un nuovo capitolo della battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen . Entrambi i piloti di Formula 1 sono stati protagonisti dell'ultima stagione, decisa solamente dai giri finali del Gp di Abu Dhabi e in cui non sono mancati tanti colpi di scena. Una rivalità, quella alla quale hanno dato vita i due, caratterizzata dalla competizione ma anche da un pizzico di odio sportivo, culminata con un incredibile finale di 2021 che ha trascinato con sé numerose polemiche. Tuttavia, secondo Lewis Hamilton, il suo rapporto con l’olandese non è esattamente come viene descritto dalla stampa.

Hamilton, ecco il suo pensiero

“Tra me e Max le cose sono normali. Ci siamo rivisti nel paddock ed è tutto ok. E’ importante fare attenzione a ciò che scrivono i media perché solitamente creano storie più drammatiche per i tifosi". Così il sette volte campione del mondo in un’intervista agli inglesi di Sky Sports. Il pilota di Stevenage, determinato a prendersi la rivincita sul rivale in occasione della nuova stagione di Formula 1, ha poi aggiunto: "Verstappen ed io condividiamo l’amore per i motori ma per vincere bisogna essere spietati. In pista non possiamo essere amici, tuttavia quando si scende dalla macchina è fondamentale che ci sia rispetto”.