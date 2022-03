F1: Verstappen il più veloce nel day-3 in Bahrain, alle sue spalle Leclerc

ROMA - Il pilota più veloce di questo terzo e ultimo giorno di test di Formula 1 in Bahrain è Max Verstappen. Nel corso dei suoi 53 giri percorsi, l'olandese della Red Bull ha messo a referto il miglior crono di giornata: 1:31.720, tempo più basso rispetto a quello del compagno di squadra Sergio Perez, il migliore questa mattina. Bene la Ferrari, che brilla anche nella terza giornata e si assicura il secondo posto. Alle spalle del campione del mondo in carica c’è infatti Charles Leclerc, che gira in 1:32.415 (+0.695). Completano la Top 5 Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).