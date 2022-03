F1, Marko elogia la Ferrari: "E' davanti a tutti per il momento"

ROMA - Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati sicuramente due dei piloti che più si sono messi in mostra in occasione dei test di Formula 1 in Bahrain . I due ferraristi hanno infatti ottenuto buoni tempi, stazionando nelle posizioni di vertice sia nella prima che nella seconda giornata. Inoltre, la Rossa ha dato seguito a quanto di buono fatto a Barcellona, dove si era distinta sul circuito di Montmelò. Risultati che non sono passati inosservati, tanto che Helmut Marko ha elogiato la scuderia di Maranello e la nuova F1-75.

Le parole di Marko

“Dai primi riscontri, davanti a tutti c’è la Ferrari. Seconda la Red Bull, poi Mercedes e McLaren”. Questo il pensiero di Helmut Marko, come riporta Auto Motor und Sport. Tuttavia, il manager austriaco ha subito precisato come si tratti di una situazione provvisoria: “Ciò vale solo per il momento”. Parole apparentemente normali, ma che in realtà sottolineano il buon lavoro svolto finora dalla Rossa e che danno un'idea alla Ferrari di come sia percepita dai team avversari. Non va dimenticato, però, che si tratta solamente di test, pertanto sarà fondamentale continuare su questa strada e non accontentarsi.