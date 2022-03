F1, Wolff senza segreti: dall'espulsione a scuola fino alla svolta con Hamilton

ROMA - I fantasmi del passato possono assumere - anche inconsciamente - il controllo della nostra vita. Traumi infantili che pensavamo superati, ma che non lasciano in pace neanche Toto Wolff. Scheletri che dall'armadio del team principal della Mercedes proprio non vogliono andare via, svelati da lui stesso in un'intervista edita dal "Times". "Avevo 12 anni, ero in aula al 'Lycée Francais' e il preside mi ha convocato nel suo ufficio. Nonostante la scuola avesse sollecitato i miei genitori, le tasse di me e mia sorella di 10 anni non erano state ancora pagate", ricorda Wolff. Che continua: "Ho ancora negli occhi l'umiliazione di dover prendere tutte le mie cose dalla classe e andarmene tra le risate beffarde dei miei compagni. Cercare aiuto per migliorare la mia salute mentale mi aiuta a sbloccare un potenziale altrimenti soffocato dalla sofferenza".