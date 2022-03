F1, Verstappen: "Non era necessario il report per capire il Gp di Abu Dhabi"

ROMA - Max Verstappen e Lewis Hamilton si preparano Gran Premio del Bahrain e lo fanno rispondendo alle domande in conferenza stampa. Prima su tutte quella sulla questione del report FIA sulla gara di Abu Dhabi dell'anno scorso, che ha dato all'olandese della Red Bull lo scettro di campione del mondo. "Non credo ci sia bisogno del report per capire cosa sia successo. Se le cose potranno essere capite meglio, allora benissimo. Ma vedremo come vanno le cose", ha detto Verstappen. Con Hamilton che gli risponde così: "Non vedo l'ora di vederlo. È importante far sapere che la Formula 1 è trasparente e il presidente della FIA è d'accordo con me".