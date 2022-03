F1, Brawn sulle Ferrari: "Non sono molto avanti"

ROMA - E' un bilancio positivo quello di Ross Brawn dopo il Gran Premio del Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il responsabile dell'area sportiva del Circus si è detto soddisfatto di quanto visto in pista, soprattutto sul lato della competitività. "Siamo contenti, è la prima gara e dobbiamo rimanere cauti, ma tutti i segnali sono positivi. La possibilità di gareggiare è migliorata: in passato ci siamo sempre concentrati su sicurezza, costi e prestazioni, ma ora dobbiamo concentrarci specialmente sulla possibilità da dare ai piloti di correre e dare spettacolo".

Le parole di Brawn

"Si possono avere grandi differenze di prestazioni con i nuovi regolamenti, ma con i cambiamenti che abbiamo fatto, e con le restrizioni in alcuni punti, c’è stato comunque un buon equilibrio - ha aggiunto Brawn -. Ci sono alcune squadre che hanno sbagliato, ma torneranno presto alla ribalta. Nella parte alta della classifica, abbiamo tre team forti, molte compagini hanno lottato e sono rimaste in gara, ed è piacevole vederle in azione. Le Ferrari non sono molto avanti, e sono sicuro che la Red Bull troverà qualche decimo, così come la Mercedes avrà modo di ristabilirsi".