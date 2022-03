F1, Gp Bahrain: la classifica piloti aggiornata

ROMA - Charles Leclerc vince il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di F1, e si porta al comando della classifica piloti. Il pilota della Ferrari sale a quota 26 punti (25+1 del giro veloce), davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, secondo classificato nel Gp di Sakhir. Alle spalle dello spagnolo le Mercedes di Hamilton e Russell, mentre deludono le McLaren. La vera sorpresa di giornata (in negativo) riguarda però le Red Bull. Verstappen e Perez sono infatti costretti a ritirarsi negli ultimi giri ed inaugurano la stagione nella peggior maniera possibile. Zero i punti per loro. Di seguito la classifica.