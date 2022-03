F1, Gp Arabia Saudita: terrore a Jeddah, missile fa esplodere impianto petrolifero a pochi km dalla pista

Riflessione da FIA e F1

Dalla Fia, almeno per ora, nessun allarme anche se la F1 si è riunita in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti per il prosieguo del weekend arabo. Attualmente il traffico aereo sulla zona è stato interrotto e si cerca di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Tuttavia, l'esplosione è stata avvertita anche in pista e il fumo si vedeva anche nelle riprese delle telecamere collegate con tutto il mondo per riprendere le libere 1, dove Charles Leclerc ha guidato la classifica dei tempi.