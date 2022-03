F1, Gp Arabia Saudita: Leclerc comanda le libere 1 davanti a Verstappen

JEDDAH - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco, con il crono di 1:30.772 centrato a pochi minuti dal termine, si mette davanti a tutti sul circuito di Jeddah precedendo il campione in carica Max Verstappen e l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Quarto posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Comincia quindi al meglio il secondo weekend dell'anno per la scuderia di Maranello.