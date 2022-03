F1, Gp Arabia Saudita: Mick Schumacher a muro, trasportato al centro medico

JEDDAH - Bruttissimo incidente a Jeddah , in occasione delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita di F1. Mick Schumacher ha infatti perso il controllo della sua Haas e si è schiantato contro il muro ad una velocità superiore ai 200 km/h. E' stata immediatamente sventolata la bandiera rossa, così come non è tardato l'ingresso in pista della medical car. Un vero peccato per Schumacher, che stava andando davvero forte e stava tentando di migliorare il suo nono posto per assicurarsi l'accesso al Q3.

Il tweet della Haas

La notizia più importante è che il pilota è attualmente cosciente. Caricato sull'ambulanza, è stato trasportato al centro medico. A renderlo noto è la Haas, che in un tweet ha spiegato: "Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dalla monoposto e sulla sua strada verso il centro medico". Ovviamente è ancora presto per stabilire se sarà in grado di essere sulla griglia di partenza nel Gran Premio di domani. Ciò che conta davvero è che il ragazzo stia bene e che la pista sia pulita dai detriti in modo che i suoi colleghi possano sfrecciare in sicurezza.

Come riporta Sky Sport, la Haas ha spiegato che Mick Schumacher è fisicamente in buona salute ed ha già parlato con sua madre. A breve verrà trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti necessari.