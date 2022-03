F1, Steiner: "Fino a un milione di dollari per riparare il danno di Schumacher"

ROMA - Mick Schumacher che si schianta a oltre 240 km/h con la sua Haas e ne esce illeso è stato uno dei momenti più rilevanti del Gran Premio dell'Arabia Saudita , Il secondo piazzamento in top 10 di Kevin Magnussen rischia però di essere oscurato dall'estratto conto che sta per abbattersi sul team americano, che - come tutte le scuderie - è sotto regime di budget cap. C'è infatti un limite alle spese che i tecnici possono affrontare durante la stagione e Günther Steiner , team principal, parla proprio di questo a "RaceFans.net": "Il cambio è andato, l’intera carrozzeria da buttare, il radiatore è distrutto. Calcolo il danno tra il mezzo milione e il milione di dollari ".

Sul motore

Per fortuna, il pilota sta bene ed ha subito interagito con i medici che lo hanno soccorso, dando segni di essere cosciente e vigile. La questione finanziaria rischia però di mettere in difficoltà la Haas, già alle prese con il fronte Uralkali. "In Formula 1 non si piò fare affidamento sul budget. C'è un alto fattore di rischio e hai sempre un piano di emergenza pronto. Ma se di incidenti ne fai due o tre così, vai presto in perdita", ha detto Steiner. Si fa prima però a contare cosa è rimasto intatto dallo schianto: "La Ferrari ha rassicurato sul motore, che sembra essersi salvato, così come il pacchetto batterie. Ma tutto il resto è distrutto", ha detto, quasi sconsolato, il manager italiano.