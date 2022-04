F1, Ricciardo: "Per me è un privilegio correre a Melbourne"

ROMA - " Naturalmente sono elettrizzato se penso di tornare a casa . Dall'ultima volta è passato del tempo, ho sentito che i biglietti sono volati ai botteghini e che ci sarà un'atmosfera da sogno, quindi non vedo l'ora. Ci tengo personalmente alla gara di Melbourne perché sono australiano: è un privilegio per me ". Così ai canali ufficiali della Formula 1 Daniel Ricciardo , pilota McLaren di Perth, che si prepara - anche emotivamente - al Gran Premio d'Australia, che per lui ha un sapore speciale. "Anche Verstappen è elettrizzato. Ogni pilota adora Melbourne, anche come evento in generale".

Sui miglioramenti della pista

Il tracciato in Australia è cambiato dall'ultima volta che ha ospitato la Formula 1. Era il 2019 e da allora la pista è stata resa ancor più veloce e i punti di sorpasso sono aumentati. "È emozionante - ha aggiunto Ricciardo - vedere queste modifiche. Si creeranno nuove opportunità di sorpasso. Penso che questo nuovo design dell'Albert Park possa rendere ancor più spettacolare la gara. È sempre stata una pista stretta, quindi cercheremo di sfruttare di più la scia, per avere più possibilità di sorpasso in frenata". Il Gran Premio d'Australia si prepara dunque ad accogliere il Circus, per un evento speciale per tutti, ma che Ricciardo sente in particolar modo. Per lio la gara di Melbourne potrebbe essere l'occasione infatti per raccogliere i suoi primi punti quest'anno.