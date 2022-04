F1, Wolff: "Masi non ha ancora capito i suoi errori"

ROMA - La Formula 1 2022 finora non ha sorriso alla Mercedes . La casa di Brackley sembra aver interpretato il nuovo regolamento elaborando una vettura non competitiva. Sembra ormai lontana l'era degli otto mondiali costruttori consecutivi e dei titoli a raffica di Lewis Hamilton, che ad Abu Dhabi ha dovuto arrendersi alla Red Bull di Max Verstappen in una gara che ancora oggi fa discutere. Il finale di stagione di Yas Marina probabilmente non sarà mai un capitolo chiuso per Toto Wolff , team principal della Mercedes, che all'agenzia "PA" afferma: "Masi si faceva scivolare addosso ogni critica. Ancora oggi non ha capito di aver sbagliato ".

Le parole di Wolff

Il viennese ripercorre così le tappe che hanno portato all'ultimo weekend di gara del 2021. "Avevo pranzato con lui - dice Wolff - il mercoledì prima della gara consigliandogli di accettare le critiche per ripartire da lì, come fa Hamilton. Non volevo influenzarlo, ma solo dare il mio feedback onesto sul fatto che non avrebbe dovuto percepire le opinioni esterne come sbagliate". Tutto inutile, dal suo punto di vista, con i team radio Mercedes che sono destinati agli annali del motorsport. Poi il team principal rivela: "Oggi alcuni piloti dicono che, durante i briefing, spesso Masi era quasi irrispettoso nei loro confronti. Non dovrebbe essere però così: il suo lavoro era quello di del pieno rispetto dei regolamenti in gara".