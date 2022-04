F1: si torna a Imola, nel 2021 vinse Verstappen

ROMA - Per la Formula 1 è tempo di tornare a Imola per la quarta tappa del Mondiale 2022, e per il terzo anno di fila dopo il ritorno del Circus all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si arriva al Gp dell'Emilia Romagna con la Ferrari grande protagonista di questo avvio di stagione, al comando della classifica costruttori e di quella piloti con Charles Leclerc, vincitore in Bahrain e Australia. All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari andrà anche in scena la prima Sprint della stagione, a cui si aggiungeranno quelle in programma nei Gp di Austria e Brasile.