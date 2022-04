Ferrari: a Fiorano Leclerc sfreccia con la 312 T4 di Villeneuve

ROMA - Charles Leclerc punta dritto al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna , valevole per la quarta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco si è concesso però un momento di "svago" ed è sceso in pista sul tracciato privato della Rossa a Fiorano con una Ferrari d'epoca di grande prestigio. Si tratta infatti della 312 T4 , vettura iridata nel 1979 grazie alla guida di Jody Scheckter e Gilles Villeneuve . La Ferrari di Villeneuve è stata l'ultima a vincere un mondiale prima dell'avvento di Michael Schumacher , vero e proprio mattatore dei primi Duemila.

Verso Imola

Charles Leclerc è leader in pianta stabile del mondiale piloti. Il classe 1997 è stato capace - grazie alla F1-75 - di mostrare appieno il proprio talento con tre prestazioni convincenti in questo inizio di Formula 1. Settantuno punti per tre Gran Premi e la consacrazione di un altro Villeneuve, Jacques (fratello di Gilles), che reputa Leclerc meglio di Sainz, almeno in questa fase iniziale. Ora per la Ferrari si apre un ciclo di gare importanti, quelle in Europa, con Imola in programma questo weekend. Sono pochi i biglietti ancora reperibili e l'atmosfera si sta scaldando già in queste ore con il paddock in allestimento e i primi tifosi della Rossa a presidiare il circuito già da oggi.