Imola, la pioggia non scoraggia i tifosi. Ma i piloti sono preoccupati

IMOLA - La pioggia cade intensa su Imola , ma questo non scoraggia i tifosi. Nel fine settimama si dovrebbero superare le 130 mila presenze , ci sono ancora tagliandi per oggi e domani (domenica è tutto sold out) , ma non venite a Imola se non avete acquistato on line: i botteghini “fisici” non ci sono. La gente oggi si bagnerà parecchio, ma ne varrà la pena, perché le qualifiche si annunciano più incerte che mai.

I piloti, salvo che in una sessione a Barcellona con pista bagnata artrificilamente, non hanno mai guidato queste auto (tutte nuove, ricordamo) né usato queste gomme, sul bagnato. Verstappen lo ammette candidamente: "Non so come vada la mia auto sotto l’acqua. In genere in Italia c’è il sole".

E Leclerc scherza: "Prepariamo tutti gli assetti sul simulatore, ma la funzione “bagnato” ancora non l’hanno inventata". Sarà una scoperta, in parte nelle libere, in buona parte direttamente in qualifica. E in mattinata, durante i test delle gare minori, si sono viste uscite di pista, insabbiamenti, testacoda. Lo spettacolo non mancherà, questo è certo.